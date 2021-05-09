شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة إنشاء طريق قطار "تشيلي - بوليفيا" بعد 16 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعيد مشغلو خطوط السكك الحديدية إنشاء نظام قطار لنقل الصادرات البوليفية إلى موانئ تشيلي في المحيط الهادئ لأول مرة منذ 16 عامًا ، مع الأمل في زيادة التجارة الإقليمية.

حيث توقف مسار قطار الشحن منذ أن أغرقت الفيضانات خط السكك الحديدية في عام 2003. لكن مسؤولي النقل في نهاية هذا الأسبوع قالوا إن التشغيل التجريبي لنظام السكك الحديدية الثنائي الجنسية قد اكتمل عندما وصل قطار إلى مكان بالقرب من بلدة شارانا الحدودية التشيلية من بوليفيا

كما تم نقل 16 سيارة مليئة بـ 410 أطنان من لفائف الحديد بالرغم من تصاعد التوترات على مدى عقود بين البلدين حيث تأسف بوليفيا لعدم تمكنها من الوصول إلى المحيط الهادئ.

وغطى هذا الاختبار الأولي 616 كيلومترًا إجمالاً - 205 كيلومترات في تشيلي و 411 كيلومترًا في بوليفيا. وتم التخطيط لرحلة العودة في غضون أيام قليلة بشحنة من 400 طن من فول الصويا من مدينة سانتا كروز البوليفية ، متجهة إلى بيرو والإكوادور وكولومبيا.