شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أشخاص أصيبوا بالرصاص في تايمز سكوير بنيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول كبير في شرطة مدينة نيويروك يوم أمس السبت إن ثلاثة أشخاص بينهم طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات أصيبوا بالرصاص في تايمز سكوير بمدينة نيويورك بعد إطلاق نار في نزاع لم يشاركوا فيه على ما يبدو.

وقال مفوض الشرطة ديرموت شيا إن عائلة من بروكلين أحضرت الطفلة إلى تايمز سكوير لشراء ألعاب.

أخبرت شيا المراسلين المجتمعين في تايمز سكوير أنها والضحيتين الأخريين - سائحة تبلغ من العمر 23 عامًا من رود آيلاند وامرأة تبلغ من العمر 43 عامًا من نيوجيرسي - لا يبدو أنها مرتبطة ببعضها البعض أو بإطلاق النار نفسه.

وقال "يبدو أن الثلاثة هم من المارة الأبرياء". وقال شيا إن لدى الشرطة "شخص واحد مهم" أنهم كانوا يسعون للحصول على معلومات منه ولكن لا توجد مؤشرات حتى الآن على سياق النزاع ، الذي قال إنه اندلع بين "شخصين إلى أربعة أشخاص" قبل الساعة الخامسة مساءً بقليل

ولم يقدم شيا تفاصيل عن ظروف الضحايا، كما قفزت معدلات الجريمة في نيويورك ومدن أمريكية أخرى في العام الماضي وتختلف تفسيرات تلك الزيادة.