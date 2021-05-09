شكرا لقرائتكم خبر عن معظم حطام الصاروخ الصيني احترق في الغلاف الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وسائل إعلام صينية رسمية بأن أكبر بقايا صاروخ صيني سقطت في المحيط الهندي اليوم الأحد مضيفة أن معظم مكوناته دمرت فور دخوله الغلاف الجوي للأرض.ونقلت وسائل الإعلام الصينية الرسمية عن مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني قوله إن أجزاء من الصاروخ "لونج مارش 5بي" دخلت الغلاف الجوي في الساعة 10:24 صباحا بتوقيت بكين (02:24 بتوقيت جرينتش) وسقطت في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.

وتضع الإحداثيات نقطة الارتطام في المحيط الهندي جنوب غربي الهند وسريلانكا.

وقال المكتب إن معظم الحطام احترق في الغلاف الجوي.