المغرب يدعو للحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتغليب الحوار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر المغرب، الأحد، أن اقتحام المسجد الأقصى وترويع المصلين مرفوض ومن شأنه زيادة حدة التوتر والاحتقان. تجددت المواجهات، فجر الأحد، في ساحات المسجد الأقصى بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين . وقال الهلال الأحمر الف

ودعا المغرب عبر بيان لوزارة الخارجية، إلى تغليب الحوار واحترام الحقوق.

وشدد المغرب على أن الإجراءات الأحادية الجانب ليست هي الحل وتدعو إلى تغليب الحوار واحترام الحقوق.

وأكد على "ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس وحماية الطابع الإسلامي للمدينة وحرمة المسجد الأقصى المبارك".

وكانت المواجهات تجددت، فجر الأحد، في ساحات المسجد الأقصى بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين .

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان تلقته ”الخليج 365” إنه "سجل 10 إصابات جديدة بالمسجد الأقصى".

وأشار إلى وجود إصابة تم نقلها للمستشفى أصيب بالرصاص المطاطي بالفم مما أدى إلى شق كبير في جلد الخد.

ولفت إلى "وجود 5 إصابات بالرصاص المطاطي بالرأس تم علاجهم ميدانيا"، وذكر أن هناك 4 إصابات بالرصاص المطاطي بالأقدام واليدين تم علاجها ميدانيا.

وذكر شهود عيان أن المواجهات اندلعت في منطقة باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، أثناء خروج المصلين من صلاة الفجر.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن إصابة عشرات الفلسطينيين بالمواجهات في مدينة القدس.

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلّتين حيث تظاهر فلسطينيون رفضاً لقيود على التنقل فرضتها اسرائيل في بعض المناطق خلال شهر رمضان، وضدّ قرارات بإخلاء منازل في حي الشيخ جراح من سكانها الفلسطينيين.

والمواجهات الحالية في القدس هي الأعنف منذ 2017، عندما تسبّب وضع إسرائيل بوابات إلكترونية في محيط المسجد الأقصى باحتجاجات ومواجهات انتهت بإزالة الحواجز.