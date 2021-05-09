هجوم كابول الإرهابي.. إدانات دولية ومطالب بالمحاسبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت القوى الدولية عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع قرب مدرسة بالعاصمة الأفغانية كابول.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأحد، إدانته للهجوم الإرهابي قرب مدرسة بالعاصمة الأفغانية كابول.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة محاسبة منفذيه، بعدما أوقع 55 قتيلا فضلا عن إصابة خطيرة لنحو 150 آخرين.

وأدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة للبنات في العاصمة الأفغانية كابول.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

بدورها أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار بالقرب من مدرسة بكابول.

وجددت في بيان لوزارة الخارجية، التأكيد على تضامنها مع أفغانستان ووقوفها معها في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب.

وأكدت على رفض السعودية لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومةً وشعبًا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأدانت الحكومة الأردنية التفجير الإرهابي الذي استهدف مدرسة في العاصمة الأفغانية كابول.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز إدانة واستنكار مملكة الأردن الشديدين لهذه الجريمة الإرهابية البشعة ورفضها لكافة أشكال العنف والتطرف واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت حكومة الأدرن عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها للانفجار الذي وقع بالقرب من مدرسة في العاصمة الأفغانية كابول.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، على موقف الكويت الثابت والمناهض للعنف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

وعت المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده من أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، معربةً عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب أفغانستان وإلى أسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وبدورها، أدانت مصر الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من مدرسة غرب العاصمة الأفغانية كابول.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، تضامنها مع أفغانستان في هذا المُصاب الأليم، وتضامنها معها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره.

وأعربت عن خالص تعازيها إلى حكومة وشعب أفغانستان وأسر الضحايا في هذا الحادث الإرهابي، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين.

وأدانت الولايات المتحدة اليوم، الهجوم الهمجي الذي وقع بالقرب من مدرسة للبنات في كابول ‏بأفغانستان، مقدمة التعازي لعائلات الضحايا. ‏

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان صحفي، إلى الإنهاء الفوري للعنف واستهداف المدنيين الأبرياء، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستمرة في ‏دعم شعب أفغانستان والشراكة معه.‏

وفي سياق متصل، أعرب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عن إدانته بشدة للهجوم المروع ‏الذي وقع اليوم بالقرب من مدرسة في كابول بأفغانستان.‏

وأكدت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور، في بيان صحفي، أن العنف في المدارس أو في ‏محيطها غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن تكون المدارس ملاذ سلام حيث يمكن للأطفال ‏اللعب والتعلم والتواصل الاجتماعي بأمان، مطالبة بألا يكون الأطفال هدفا للعنف.‏

وجددت دعوة المنظمة لجميع أطراف النزاع للالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون ‏الإنساني الدولي وضمان سلامة جميع الأطفال وحمايتهم.‏

كما دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات التفجيرات الإرهابية البشعة التي استهدفت مدرسة سيد الشهداء للبنات في العاصمة الأفغانية كابول، التي أدت إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى أغلبهم من الطالبات.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وشعب وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد الأمين العام تأكيد الموقف المبدئي والثابت للمنظمة ضد جميع أشكال الإرهاب ومظاهره مهما كانت الدوافع والأسباب، معبرا عن دعم منظمة التعاون الإسلامي المطلق وتضامنها مع أفغانستان في محاربة الإرهاب والعنف.