شكرا لقرائتكم خبر عن الولايـات المتحـدة تعلــن تطعيـم ثلـث مواطنيهـا بالكـامـل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الأمريكية أنها نجحت في تطعيم ثلث الشعب الأمريكي بالكامل، وعن تسهيلات لاستقبال المسافرين الدوليين.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الولايات المتحدة حصنت 110 ملايين و874,920 شخصاً حتى أول أمس الجمعة من مرض كوفيد ـ 19، مشيرة إلى أنهم يمثلون 33.4% من عدد سكان البلاد.

ومنحت البلاد 254 مليوناً و799,333 جرعة من لقاحات كوفيد ـ 19 ووزعت 327 مليوناً و124,625 جرعة. وقالت المراكز إن 150 مليوناً و416,559 شخصاً تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

إلى جانب ذلك قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن بإمكان المسافرين الدوليين المتجهين إلى الولايات المتحدة استخدام بعض فحوص كوفيد ـ 19 الذاتية للوفاء بمتطلبات الدخول. وأشادت نقابة «إيرلاينز فور أمريكا» العمالية بقرار المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض «السماح بفحوص منزلية تخضع للمراقبة وحائزة موافقة إدارة الأغذية والدواء الأمريكية للمسافرين الدوليين الذين يدخلون الولايات المتحدة. هذه خطوة مشجعة في مجال تيسير عملية السفر الدولي».

