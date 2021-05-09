شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف السياسات والالتزامات العامة الواجب توافرها فى أى نشاط لإدارة المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، عددا من السياسات والالتزامات العامة الواجب توافرها عند إدارة أى نشاط يأتى فى مقدمتها الحد من تولد المخلفات وإعادة استخدامها بالشكل الأمثل إلى جانب العمل على إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص منها نهائيا بشرط أن يتم ذلك بطريقة آمنة على الصحة والبيئة.

ونصت المادة رقم 15 من قانون إدارة المخلفات على أن لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمى لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتى:

1 - الحد من تولد المخلفات.

2 - تعزيز إعادة الاستخدام.

3 - العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائى منها.

4 - إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التى يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.