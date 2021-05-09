برق وطقس حار في ليلة ٢٧ رمضان.. ظاهرة نادرة الحدوث في الإسكندرية (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

شهدت سماء الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، موجة من البرق والرعد في ظاهرة ربما تكون نادرة الحدوث وسط الأجواء الحارة خلال هذا التوقيت من العام.

وتزامنت موجة البرق مع ليلة ٢٧ رمضان، الأمر الذي دفع بعض المواطنين للاعتقاد بأن ظاهرة الطقس غير المعتاد لها علاقة بأجواء الليلة التي قد تكون ليلة القدر، وسط تعليقات وأدعية تحمل هذا المعنى نشرها مستخدمو صفحات التواصل الاجتماعي.

وتشهد محافظة الإسكندرية في الفترة مجموعة من النوات الممطرة في الفترة بين شهر أكتوبر ومارس، ما جعل ظهور البرق والرعد في الوقت الحالي -شهر مايو- أمرا غير مألوف، تداول على إثره عدد من مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو وثقت لحظة ظهور ومضات البرق في السماء داخل البحر قرب سواحل الإسكندرية، وسط تعليقات تعبر عن دهشتهم من تقلبات الطقس غير المتوقع بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات الماضية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أشارت آخر صور ملتقطة من الأقمار الصناعية إلى تكون السحب المتوسطة والمرتفعة على غرب البلاد يصاحبها البرق والرعد أحيانا وقد يصاحبها سقوط الأمطار عندما تتغير اتجاهات الرياح وتتوافر كميات رطوبة مناسبة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود السواحل الشمالية، الأحد، طقس حار نهارا مائل للاعتدال ليلا، مصحوبا بنشاط الرياح وفرص لسقوط أمطار رعدية.