شكرا لقرائتكم خبر عن بقايا الصاروخ الصيني على وشك دخول الأرض وستقع في البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني اليوم الأحد إن بقايا الصاروخ الصيني لونج مارش 5 بي ستدخل الغلاف الجوي في الساعة 10:12 بتوقيت بكين (02:12 بتوقيت جرينتش) بفارق 15 دقيقة بالنقص أو الزيادة.

وأضاف في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أن الموقع المتوقع للحطام على خط الطول 28.38 درجة شرقا وخط العرض 34.43 شمالا.

وتشير الإحداثيات إلى أن بقايا الصاروخ ستقع في موقع ما بالبحر المتوسط.