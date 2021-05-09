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بقايا الصاروخ الصيني على وشك دخول الأرض وستقع في البحر المتوسط

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الدمام - شريف احمد - قال مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني اليوم الأحد إن بقايا الصاروخ الصيني لونج مارش 5 بي ستدخل الغلاف الجوي في الساعة 10:12 بتوقيت بكين (02:12 بتوقيت جرينتش) بفارق 15 دقيقة بالنقص أو الزيادة.

وأضاف في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أن الموقع المتوقع للحطام على خط الطول 28.38 درجة شرقا وخط العرض 34.43 شمالا.

وتشير الإحداثيات إلى أن بقايا الصاروخ ستقع في موقع ما بالبحر المتوسط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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