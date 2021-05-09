شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. 314 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم السبت تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 298 في اليوم السابق، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 513628.

كما سجل المغرب سبع وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 9064.

ومن المتوقع أن يستقبل المغرب شحنات جديدة من لقاحي سينوفارم وأسترا زينيكا خلال اليومين المقبلين في إطار برنامج "كوفاكاس" الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية.

وتسلم المغرب 9.5 مليون جرعة لقاح شملت سبعة ملايين لقاح أسترا زينيكا، و2.5 مليون جرعة لقاح سينوفارم الصيني.

وتلقى أكثر من خمسة ملايين مغربي الجرعة الأولي من التطعيم.