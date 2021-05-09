الصين تعلن سقوط بقايا الصاروخ التائه: تفكك فوق بحر العرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سلطات الفضاء الصينية، الأحد، أن "بقايا حطام الصاروخ الخارج عن السيطرة دخلت الغلاف الجوي للأرض ومعظمها احترق في الجو.

وقال مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني، إن "بقايا الصاروخ سقطت بموقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا".

وأعلن التلفزيون الصيني، أن الصاروخ الخارج عن السيطرة تفكّك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض.

وأطلقت الصين الأسبوع الماضي أول المكونات الثلاثة لمحطتها الفضائية المستقبلية، على صاروخ "لونج مارش 5 بي"، أقوى الصواريخ الصينية.

لكن بكين فقدت السيطرة على الصاروخ بعد وصوله إلى الفضاء وصار يهيم خارج الأرض,

وهذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها الصين السيطرة على مركبة فضائية عند عودتها إلى الأرض، ففي 2020 سقطت شظايا صاروخ لونج مارش آخر على بلدات في ساحل العاج ما ألحق أضراراً من دون وقوع إصابات بشرية.

وفي أبريل/نيسان 2018، تفكّك المختبر الفضائي "تيانجونج-1" عند عودته إلى الغلاف الجوي بعد عامين من توقفه عن العمل، ونفت السلطات الصينية يومها أن تكون قد فقدت السيطرة على المختبر.

وفق مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، فإنه منذ بداية عصر الفضاء وحتى الآن، تم إطلاق ما مجموعه 8378 قطعة في الفضاء، لكن حوالي نصفها انتهى أجله وتحطم.

وبحسب مؤشر الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي التابع للمكتب، ثمة 4635 قمرا صناعيا يدور يوميا حول الأرض حاليا.