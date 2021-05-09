شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل أسلاك الضغط العالى لكابلات أرضية أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، اليوم الأحد اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، حول تحويل أسلاك الضغط العالى الهوائية لكابلات أرضية.

وتشمل طلبات الإحاطة المزمع مناقشتها غدا، المقدم من النائبة هند رشاد، بشأن تحويل أسلاك الضغط المتوسط الهوائية بقرية ناهيا – مركز كرداسة- محافظة الجيزة إلى كابلات أرضية وإدراجه ضمن خطة العام المالى الحالى 2021/2022، وكذا المقدم من النائبة نرمين بدراوى، بشأن تحويل خطوط الضغط العالى بقريتى (نزلة الأشطر، زاوية أبو مسلم) مركز أبو النمرس - محافظة الجيزة إلى كابلات أرضية.

ومنح قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لجنة الطاقة والبيئة عدد من الاختصاصات الهامة والمتعلقة ب3 قطاعات حيويه تتمثل فى البترول، الكهرباء، البيئة، وفى مقدمتها السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها، استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء، الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية.

كما تختص اللجنة بكل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة، وكذا المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.