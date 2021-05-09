البحوث الفلكية: من المرجح سقوط الصاروخ الصيني في المياه بنسبة 90%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلن معهد البحوث الفلكية أنه من المحتمل بنسبة 90% سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة فوق المياه.

ويمر الصاروخ وفقًا للخريطة فوق المياه باحتمالية سقوط في المياه بنسبة 90%، ابتداء من فوق شمال المحيط الأطلنطي ويمتد جنوب إسبانيا، مرورًا بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية، وبمتد شرقًا إلى الأردن والجزيرة العربية، والمحيط الهندي، وصولاً للسواحل الأسترالية.

ووفق بيانات المعهد فمن المتوقع عند دخول الصاروخ الغلاف الجوي أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نظرًا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي، ما يمكن أن يتسبب في انفجاره واحتراقه على ارتفاع من 35-45 كم في طبقة الأستراتوسفير من الغلاف الجوي، وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلى سطح الأرض.

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