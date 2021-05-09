البحوث الفلكية: من المستبعد سقوط الصاروخ على مناطق مأهولة بالسكان في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال معهد البحوث الفلكية، إنه من المتوقع عند دخول الصاروخ الصيني الغلاف الجوي أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نظرًا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي مما يمكن أن يتسبب في انفجاره واحتراقه على ارتفاع من 35-45 كم في طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلى سطح الأرض.

وأشار إلى أنه من المستبعد سقوط أجزاء من الصاروخ على الأراضي المصرية المأهولة بالسكان، موضحًا أن الغرفة مستمرة في أعمال الرصد والتحليل للمدار وسيتم إصدار بيانات تالية على مدار الساعات القادمة كلما توافرت معلومات أو بيانات جديدة.​