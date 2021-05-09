في "عز الحر".. برق ورعد بسماء الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

ضربت موجة رعدية سماء محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك رغم موجة الطقس الحار التي تتعرض لها البلاد.

وتداول عدد من مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو وثقت لحظة ظهور ومضات البرق في السماء داخل البحر قرب سواحل الإسكندرية، وسط تعليقات تعبر عن دهشتهم من تقلبات الطقس غير المتوقع بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات الماضية.

ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أشارت آخر صور ملتقطة من الأقمار الصناعية إلى تكون السحب المتوسطة والمرتفعة على غرب البلاد يصاحبها البرق والرعد أحيانًا، قد يصاحبها سقوط الأمطار عندما تتغير اتجاهات الرياح وتتوافر كميات رطوبة مناسبة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود السواحل الشمالية، الأحد، طقس حار نهارًا، مائل للاعتدال ليلاً، مصحوبًا بنشاط الرياح وفرص لسقوط أمطار رعدية. ​