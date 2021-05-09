​​"عربية البرلمان": نرفض وندين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، رفضها الكامل للممارسات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة ضد المواطنين المدنيين العزل.

ودعت اللجنة جميع المؤسسات البرلمانية الغربية والدولية، في بيان لها، إلى مطالبة حكوماتها بإدانة مثل تلك الممارسات التي تعتبر بمثابة جرائم حرب.

كما أعلنت لجنة الشؤون العربية تضامنها التام مع سكان حي الشيخ جراح، ومع جميع أهالي القدس المحتلة في مطالبهم العادلة في مواجهة الهجمة الشرسة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتتطلع اللجنة لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإدانة تلك الممارسات غير المشروعة والمنافية لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والدعوة إلى إيقافها فورًا تطبيقًا لدور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وتناشد لجنة لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري جميع منظمات حقوق الإنسان الدفاع عن حقوق سكان حي الشيخ جراح وجميع سكان القدس المحتلة في الحياة، وفي السكن الآمن إلى أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية ولمدينة القدس.