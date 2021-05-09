غلق 21 محلاً ومقهيين خرق أصحابها مواعيد الغلق بكفرالشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه في كفرالشيخ، السبت، عددًا من المحال التجارية والمقاهي، لمدة أسبوع، خلال حملة مكبرة لمتابعة قرارات الغلق الجديدة للمحال التجارية، وذلك في إطار توجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، قاد حملة مكبرة ضمت كل من سليم أبوشريف، وإبراهيم خليفة، نائبي رئيس المدينة، بالتعاون مع رجال الشرطة بمركز شرطة فوه، وقسمي المتابعة، والإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، لمتابعة عملية غلق المحال وفقًا لقرار رئيس الوزراء.

أسفرت الحملة عن غلق 21 محل تجاري، ومقهيين لمدة أسبوع، فيما جرى اتخاذ اللازم قانونًا حيال أصحاب تلك المحال من خلال تحرير 23 محضر شرطة ضد هؤلاء المخالفين، تمهيدًا لتوقيع عقوبة خرق قرار رئيس مجلس الوزراء بمواعيد الغلق الجديدة.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر عدة قرارات والتي نصّت على "غلق كل المحال والمقاهي والمطاعم الـ 9 مساءً مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل، فضلاً عن استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات، واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق خلال إجازة عيد الفطر، وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات، وإقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة، وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال، إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو.​