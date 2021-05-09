بعد فيديو "الخليج 365" .. حملات أمنية لضبط مخالفي الحظر في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة مكبرة في منطقة بولاق الدكرور؛ لضبط الخارجين على القانون ومخالفي قرار الحظر، وذلك بعد نشر مقطع فيديو لمصراوي رصد انتشار الباعة واستمرار فتح المحال التجارية بعد الموعد للإغلاق.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم الجديدة، موضحاً أنه سيجرى تنفيذ قرار مواعيد غلق المحال التجارية اعتباراً من الخميس الماضي الموافق 6 مايو.

وكشف "مدبولي" خلال اجتماع باللجنة العليا لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمطاعم، مؤكداً أن غلق المحال سيكون الساعة التاسعة مساءً، مشدداً على جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورصد فيديو "الخليج 365" انتشار الباعة واستمرار بعض فتح المحال التجارية بمنطقة بولاق الدكرور، في استقبال الزبائن ومخالفتهم لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد الحظر.

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