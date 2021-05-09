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«الفلك الدولي»: سقوط حطام الصاروخ الصيني محتمل على المملكة و3 دول عربية.. وخطره ضئيل جدًا

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق- الرياض

كشف مركز الفلك الدولي، آخر المستجدات حول توقيت وموقع سقوط حطام «الصاروخ الصيني»، موضحًا أن الخطر ضئيل جدًا إلا أنه ليس منعدما على 4 دول بينها المملكة.

وقال مركز الفلك الدولي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «وفقا لآخر التحديثات سيقع حطام الصاروخ الصيني في الساعة 02:11 بتوقيت جرينتش، زائد ناقص 60 دقيقة».

وأضاف الدول العربية التي سيمر فوقها الحطام خلال فترة احتمالية السقوط هي عُمان والسعودية والأردن وفلسطين وقد يشاهد السقوط من الدول المجاورة لها.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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