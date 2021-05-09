نتنياهو يبحث تأجيل جلسة محكمة حاسمة لمنازل الشيخ جراح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتأجيل جلسة استماع للمحكمة العليا بشأن طرد فلسطينيين من منازل لهم بالشيخ جراح.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن "نتنياهو بحث الأمر مع وزير العدل بيني جانتس في مسعى لخفض التوتر في مدينة القدس الشرقية".

وحددت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الإثنين، موعدا لبدء الاستماع إلى الفلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين بشأن قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية طرد 4 عائلات فلسطينية من منازلها في الشيخ جراح لصالح مستوطنين.

وكان قرار المحكمة المركزية بطرد العائلات من المنازل التي تقيم فيها منذ العام 1956 قد فجر موجة احتجاجات فلسطينية في مدينة القدس الشرقية منذ أكثر من أسبوعين.

وحذر فلسطينيون من أن قرار طرد العائلات من منازلها سيكون مقدمة لإخلاء المزيد من العائلات في المستقبل.

ولا يمكن الاستئناف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في حال قرارها المضي قدما في طرد العائلات من منازلها.

وكانت 27 عائلة أقامت منازل لها في الشيخ جراح في العام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين (الأونروا).

ولكن المستوطنين يقولون إن "الأرض التي تمت إقامة المنازل عليها كانت مملوكة ليهود قبل عشرات السنين ويطالبون بإخلاء الفلسطينيين من هذه المنازل".

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي في تقرير ترجمته ”الخليج 365”: "ناقش جانتس، وهو أيضًا وزير الدفاع، مع نتنياهو إمكانية محاولة تأجيل جلسة المحكمة لتقليل التوترات".

وأضافت: "لقد طلبا من المدعي العام النظر فيما إذا كانت هذه الخطوة قابلة للتطبيق من الناحية القانونية".

ولم توضح ما إذا كان سيتم فعلا تأجيل جلسات المحكمة.

وصدرت في الأيام الماضية العديد من الدعوات من دول عربية وغربية لإسرائيل للتراجع عن قرار إخلاء العائلات من منازلها.

وقد دعت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مساء السبت، إسرائيل تجنب الإجراءات التي من شأنها زيادة تصعيد الموقف.

وقال مبعوثوا اللجنة الرباعية في بيان مشترك تلقته ”الخليج 365”: إنهم "يشعرون بقلق بالغ إلى احتمال إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها التي عاشوا فيها لأجيال في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية، وأعربوا عن معارضتهم للإجراءات الأحادية الجانب، التي لن تؤدي إلا إلى تصعيد البيئة المتوترة بالفعل".

والسبت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان تلقته ”الخليج 365”: "نحث السلطات على التعامل مع سكان الشيخ جراح برأفة واحترام والنظر في مجمل هذه الحالات التاريخية المعقدة وتأثيرها على حياة الناس الفعلية اليوم".

وأشار الى أن "إن وزارة الخارجية على اتصال مع كبار القادة الإسرائيليين والفلسطينيين للعمل على تهدئة الوضع".

وقال: "وتحث الولايات المتحدة الجانبين على ممارسة قيادة حاسمة والعمل بشكل تعاوني لخفض التوترات وإنهاء العنف وتنشيط آليات التنسيق والعلاقات طويلة الأمد والتي خدمت مصالحهما المشتركة على مدى عقود".