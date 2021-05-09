شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة فرسان العزة الأبرز.. دراسة تكشف أسماء المنظمات الإرهابية فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، أن هناك العديد من المنظمات والجمعيات التابعة للجماعات الإرهابية المتطرفة، تعمل من داخل باريس وتنشر التطرف والفتنة في المجتمع الفرنسى، وجاءت أبرز الجماعات الموسومة بالتطرف في فرنسا.

ـ جماعة فرسان العزة

ـ خلية مدينة لينيل

ـ اتحاد المنظمات الإسلامية في باريس“UOIF”

ـ جمعية الإخاء الإسلامي سنابل”

ـ فرنسيون ومسلمون

ـ مجموعة تطبيق تلغرام

ـ اتحاد الفرنسيين المسلمين

ـ حزب مسلمى فرنسا

ـ مركز الزهراء فى فرنسا