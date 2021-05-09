شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تناقش 36 طلب إحاطة بشأن معايير الاختيار بتكليف خريجى الصيادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اجتماعين الأحد، الأول لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من 36 نائب بشأن أزمة تكليف خريجى كلية الصيادلة دفعتى 2018/2019 التى لم تشمل أعداد كبيرة من خريجى الدفعتين، حيث لم يتم تطبيق أية معايير محددة فى الاختيارات وسوء توزيع الخريجين بخلاف محل إقامتهم.

كما تعقد اللجنة اجتماع آخر فى نفس اليوم لمناقشة التقرير المبدئ للجنة الشئون الصحية بشأن الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة إلى محافظة بورسعيد لتفقد منظومة التأمين الصحى الشامل.

وكان الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قال أن اللجنة ورد إليها خطاب من جهاز التنسيق الحضارى، بشأن مشروع "عاش هنا"، الذى يهدف لتخليد أسماء الشخصيات التاريخية والفنية والاجتماعية والثقافية والدينية والعسكرية والطبية، والذين أبدعوا فى مجالاتهم المختلفة، وتعريفهم للأجيال المقبلة وكيف ساهموا فى إثراء النهضة المصرية.