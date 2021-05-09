محمد الفلاح - لبحث أوضاع القدس.. جلسة طارئة للجامعة العربية الإثنين

الأحد 9 مايو 2021

أعلنت الجامعة العربية، مساء السبت، عقد جلسة طارئة على مستوى المندوبين الدائمين الإثنين المقبل، لمناقشة الأوضاع في القدس المحتلة.



والاجتماع غير العادي يأتي استجابة لطلب فلسطين، في وقت سابق من السيت، بضرورة عقد اجتماعا عاجلا لمجلس الجامعة العربية لمناقشة التطورات الأخيرة في القدس.

وقال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين الإثنين حضوريا بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وذلك بناء على طلب فلسطين.

ويهدف الاجتماع، بحسب بيان زكي، إلى بحث الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الاقصى المبارك.

كما ينقاش الاجتماع الاعتداء على المصلين والمخططات الاسرائيلية للاستيلاء على منازل المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.

وكان سفير فلسطين لدى القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح قال إنه "تم تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية".

وتابع أن الاجتماع من المقرر أن يبحث "مواجهة جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين".

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد القدس الشرقية، والعديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، واعتداءات متكررة من المستوطنين في المدينة المقدسة.

وأطلق نشطاء فلسطينيون، السبت، عشرات البالونات الحارقة نحو التجمعات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، احتجاجا على أحداث القدس.

جاء ذلك، إيذاناً باستئناف ما يعرف بـ"الأدوات الخشنة" لمسيرة العودة التي توقفت مطلع العام الماضي بعد تفاهمات تهدئة غير مباشرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وتنفذ الشرطة الإسرائيلية، حملة اعتقالات في صفوف الشبان الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية، فيما يتأهب الجيش للتصعيد.