شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا مصر: 1132 إصابة جديدة و66 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و66 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 435 شخص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 176 ألفا و363 حالة حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 236 ألفا و 272 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 13845 حالة وفاة.