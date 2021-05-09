غارة إسرائيلية على موقع لـ"حماس" في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغارت طائرة عسكرية إسرائيلية، فجر الأحد، على موقع لحركة "حماس" ردا على إطلاق قذيفة من قطاع غزة في وقت سابق.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "أغارت طائرة عسكرية على موقع عسكري تابع لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة".

وأضاف إن الغارة جاءت "ردًا على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق الليلة".

وفي وقت سابق قال أدرعي، في بيان تلقته ”الخليج 365”، إنه: "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة قريبة من حدود قطاع غزة دون التسبب بأضرار أو إصابات.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.

وتزامن إطلاق القذيفة مع تجدد المواجهات خلال ساعات الليل في أنحاء متفرقة بمدينة القدس الشرقية بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالمواجهات في مدينة القدس.