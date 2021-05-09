حقيقة احتمال سقوط الصاروخ الصيني في السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، جاد القاضي "أن الكلام عن سقوطه على السودان غير مؤكد"

وتوقعت منظمة فضائية أمريكية أن يسقط الصاروخ الصيني التائه، السبت، فوق إحدى الدول العربية.

ورجحت منظمة "Aerospace Corporation" الأمريكية للأبحاث الفضائية، أن يسقط الصاروخ الصيني "لونج مارش 5 بي" أو حطامه فوق السودان، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، في تصريحات صحفية، أن الصاروح مر للمرة العاشرة فوق سماء مصر، (فوق الصحراء الغربية) الساعة العاشرة وأربع ثوان لمدة دقيقتين و30 ثانية، بالتوقيت المحلي.

وأوضح أن "الصاروخ الصيني مازال في ارتفاع كبير جدا (158 كم) والسرعة 28 ألف كم في الساعة".

وأضاف: "حتى الآن لا توجد معلومات يقينية عن موعد سقوط الصاروخ وإنما كلها توقعات".

وتابع القاضي: "ننتظر فجر اليوم لو تغيرت سرعته والمدار الذي يسير فيه فسوف يكون هناك كلام آخر، ما عدا ذلك كلها توقعات غير مؤكدة".

كانت وكالة الفضاء الروسية، حسمت اليوم السبت، الجدل حول مكان وتوقيت سقط الصاروخ الصيني التائه بعد تداول الكثير من الأخبار غير الدقيقة عن مكان سقوطه وتحذيرات بعض الدول في العالم العربي.

ونشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم، سلسلة تغريدات على صفحتها الرسمية في "تويتر" أشارت فيها إلى تاريخ وموعد دخول الصاروخ الصيني "Long March 5B" مدار كوكب لأرض.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن الصاروخ الصيني من الممكن أن يدخل الغلاف الجوي للأرض بعد الساعة 02:30 بتوقيت موسكو (نفس توقيت السعودية وسوريا) يوم 9 مايو/ أيار جنوبي إندونيسيا في منطقة بحر تيمور.

وأشارت وكالة الفضاء الروسية إلى أن الصاروخ الصيني فقد ارتفاعه المداري بشكل مطرد خلال الـ 24 ساعة الماضية من المراقبة، وانخفض من ارتفاع الذروة من 267 إلى 218 كم، إلى ارتفاع أقل من 156 إلى 146 كم.

ولفتت إلى أن بعض هياكل الصاروخ ستحترق وتختفي في الغلاف الجوي أثناء الاحتراق، لكن بعض العناصر غير القابلة للاحتراق يمكن أن تصل إلى السطح الأرض.