إطلاق قذيفة صاروخية من غزة تجاه إسرائيل.. ولا إصابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إسرائيل، الأحد، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه إسرائيل، فيما دوت صافرات الإنذار بمنطقة مفتوحة فقط.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد فجر اليوم الأحد، إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”، إنه :"تم رصد اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الانذار في منطقة مفتوحة فقط".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة قريبة من حدود قطاع غزة دون التسبب بأضرار أو إصابات.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.

وتزامن هذا التطور مع تجدد المواجهات الليلة في أنحاء متفرقة بمدينة القدس الشرقية بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالمواجهات في مدينة القدس.