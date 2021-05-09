لمناقشة أوضاع القدس.. تونس تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت تونس مجلس الأمن لعقد جلسة الإثنين المقبل في ظل الممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، وإصرارها على سياساتها التوسعية في القدس.

وقالت تونس في بيان لها مساء السبت، إن التحرّك يأتي انسجاما مع موقفها الثابت في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وأضافت أن تونس تتعهد بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفي مقدّمتها مجلس الأمن الدولي للتصدي للممارسات الإسرائيلية المرفوضة، والتي تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة.

وأوضح البيان، أن المبادرة التونسية تندرج في إطار الحرص على تجديد الدعوات المتكررة للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته إزاء هذه المظلمة المتواصلة وإيقاف العدوان على الأراضي الفلسطينية.

وتجددت المواجهات، مساء السبت، بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية.

وقال شهود عيان لـ"الخليج 365" إن الشبان الفلسطينيين اشتبكوا مع عناصر الشرطة الإسرائيلية عند باب العامود، وهو أحد أبواب البلدة القديمة.

وأضاف شهود العيان أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 3 فلسطينيين على الأقل خلال المواجهات التي اندلعت بعد انتهاء صلاة العشاء.

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد القدس الشرقية والعديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، واعتداءات متكررة من المستوطنين في المدينة المقدسة.