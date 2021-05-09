عدن تستقبل أول شاحنة من منحة الوقود السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إلى ميناء الزيت بعدن، أول شحنة من منحة الوقود السعودية المخصصة لمحطات الطاقة في اليمن. وقالت مصادر إعلامية «إن السفينة السعودية تحمل على متنها 24 ألف طن متري من مادة المازوت».

وأفادت بأن كمية الوقود التي وصلت الميناء، بدأ تفريغها فجر أمس في خزانات مصافي عدن. وشهدت المحافظات المحررة في المناطق الجنوبية والشرقية أزمة كبيرة في الطاقة خلال الأشهر الماضية جراء نفاد الوقود.

وأواخر مارس الماضي، أعلنت المملكة تقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية.

وجددت الأمم المتحدة التحذير من الآثار الإنسانية المترتبة على تصعيد ميليشيات الحوثي غرب المدينة، وقال مكتبها للشؤون الإنسانية «إن ما يقارب 400 ألف من المقيمين في مخيمات النزوح قد ينزحون مجددا إلى المحافظات المجاورة، مع استمرار القتال، كما يتوقع أن يواصل المزيد من المدنيين الفرار نحو الضواحي الشرقية لمدينة صرواح وإلى مدينة مأرب». كما جاء في البيان الشهري الأممي عن الحالة الإنسانية، بأن مواقع النازحين باتت مكتظة بالفعل وقدرات الاستجابة فوق طاقتها، محذرة من انتقال الأعمال القتالية نحو المدينة والمناطق المحيطة بها، إذ إن ذلك سيؤدي إلى نزوح 385 ألف شخص آخرين إلى خارج المدينة وإلى حضرموت.

من جهتها، تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران قصف الأحياء المدنية بالحديدة وتعز ومأرب، دون اكتراث لدعوات المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.

وأدت جرائم الحوثي إلى مقتل وجرح 9 مدنيين بينهم أطفال ونساء من أسرة واحدة في انفجار عبوة ناسفة زرعتها الميليشيات في طريق الجاح الدريهمي جنوب الحديدة، وأكد مصدر محلي أن العبوة انفجرت فحر أمس بسيارة تحمل إحدى الأسر، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

وأوضح أن القتلى امرأتان وطفل هم: مريم، غدير، محمد داود، كما أصيب ستة آخرون هم: غيث، خديجة، نعمة، رضوان، وسلوى سلطان هبة، وقاسم هبة حسن عميد الأسرة، كما أصيب طفلان يمنيان، بانفجار جسم من مخلفات ميليشيات الحوثي الانقلابية، شرق مدينة الخوخة جنوبي الحديدة، غربي البلاد.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى الخوخة، بأن انفجار الجسم الذي خلفته ميليشيات الحوثي، أسفر عن إصابة الطفلين علي إبراهيم بطيلي البالغ من العمر 9 أعوام، وموسى إسماعيل بطيلي البالغ من العمر 8 سنوات، بجروح متفرقة في جسديهما.

وفي مأرب قصفت ميليشيات الحوثي لليوم الثالث على التوالي مدينة مأرب بمزيد من الصواريخ الباليستية. وقال شهود عيان «إن انفجارا هائلا هز حيا سكنيا شمال المدينة بقصف صاروخي باليستي شنته الميليشيات»، ويعتبر القصف الذي شنته الميليشيات فجر أمس هو الرابع خلال 72 ساعة، في المدينة التي تضم أكثر من مليوني نازح».

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