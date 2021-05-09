كسوة العيد السعودية تثير البهجة على وجوه أيتام لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثارت كسوة العيد التي يوزعها الذراع الإنساني للمملكة، مركز الملك سلمان للإغاثة، البهجة والفرح على وجوه الأطفال السوريين والفلسطينيين واللبنانيين في بيروت. ونفذ المركز مشروع كسوة عيد الفطر المبارك للأطفال الأيتام من أبناء اللاجئين والمجتمع المستضيف في مدن بيروت وطرابلس والعيرونية ودده الكورة والبقاع بالجمهورية اللبنانية، استفاد منه 886 طفلا، في إطار مشروع يستفيد منه 6,548 طفلا. وكثف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماته الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، وراجع العيادات أمس 309 مرضى بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 56 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 39 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 51 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 23 مريضا، وراجع 19 مريضا عيادتي الأسنان.

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