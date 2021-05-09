تونسيون يطعنون في قانون المحكمة الدستورية

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وقال النائب وأمين عام حزب (حركة الشعب) حزب زهير المغزاوي «إنه تم إيداع الطعن من قبل 33 نائبا لدى الهيئة المكلفة موقتا بمراقبة دستورية القوانين».
وكان البرلمان صادق قبل أيام على مشروع القانون لتيسير انتخاب أعضاء المحكمة عبر التقليص من أغلبية الثلثين المطلوبة سابقا لتزكيتهم، إلى أغلبية ثلاثة أخماس.
وجاءت المصادقة على القانون بعد أن كان الرئيس قيس سعيد رفض توقيعه قبل نحو شهر في قراءة أولى ورده إلى البرلمان لقراءة ثانية، وانتهت أمس آجال توقيعه من قبل الرئيس.
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