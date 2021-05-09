شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. إعلان «الطوارئ» في تينيسي لمواجهة تداعيات الفيضانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، فرض حالة الطوارئ في ولاية ‏تينيسي، وأمر بالمساعدة الفيدرالية على مستوى الولاية و‏المناطق المتضررة من العواصف التي ضربتها خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب بيان البيت الأبيض.

وأوضح البيان أن إعلان جو بايدن يخول الوكالة الفيدرالية لإدارة ‏الطوارئ تقديم التمويل للمتضررين في مقاطعات ديفيدسون ‏وويليامسون وويلسون،‏ وأشار إلى أنه «يمكن أن تشمل المساعدة منحاً للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروضاً منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة».

وتابع: «التمويل الفيدرالي متاح أيضاً للولاية والإدارات المحلية المؤهلة، وبعض ‏المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو ‏استبدال المرافق التي تضررت من العواصف الشديدة والأعاصير والفيضانات في 23 مقاطعة».

(وكالات)