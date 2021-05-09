شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غانا السابق ممثلاً أعلى للاتحاد الإفريقي في الصومال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عيّن الاتحاد الإفريقي رئيس غانا السابق جون ماهاما ممثلاً أعلى له في الصومال الغارقة في أزمة سياسية عميقة منذ الإعلان في 12 إبريل/نيسان، عن تمديد ولاية الرئيس لسنتين.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان: «بصفته ممثلاً أعلى للشق السياسي في الصومال، سيعمل الرئيس ماهاما مع الأطراف الصومالية للتوصل إلى تسوية مقبولة من الجميع، من أجل إيجاد حل شامل لتنظيم انتخابات في أسرع وقت ممكن».

وفي البيان دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد «الأطراف الصومالية المعنية إلى التفاوض بحسن نية، سعياً إلى تسوية الأزمة الانتخابية بشكل يشمل الجميع».

وأضاف: «من شأن ذلك أن يمهد الطريق أمام قيام حكومة منتخبة ديمقراطياً تحظى بالشرعية والتفويض الضروريين لحل المشاكل السياسية والدستورية العالقة التي تشكل تهديداً لاستقرار البلاد والمنطقة».

ويصل جون ماهاما (62 عاماً) الذي ترأس غانا بين عامي 2012 و2017، إلى الصومال في الأيام المقبلة.وتشهد الصومال حالياً إحدى أسوأ أزماتها السياسية منذ سنوات.

وزادت حدة التوتر منذ انتهاء ولاية الرئيس الصومالي في الثامن فبراير/شباط بدون تنظيم انتخابات جديدة. وفي 12 إبريل، أقر البرلمان قانوناً يمدد ولاية الرئيس سنتين بعد انقضائها، ما أثار غضب المعارضة وتنديداً من المجتمع الدولي.

وتحول المأزق الانتخابي إلى مواجهات مسلحة في 25 إبريل بين قوات حكومية ومقاتلين موالين للمعارضة.

وانسحب مئات المقاتلين الموالين للمعارضة من بعض أحياء مقديشو ومحاور طرقات رئيسية فيها، الجمعة، بعد اتفاق أبرم بين المعارضة والحكومة. (أ ف ب)