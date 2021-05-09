شكرا لقرائتكم خبر عن «دفاع مدني دبي» يسيطر على حريق صهريج يحمل مواد قابلة للاشتعال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي- "الخليج"

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق نشب في صهريج يحمل مواد قابلة للاشتعال، إثر حادث مع مركبة خاصة، على طريق الشيخ محمد بن زايد.

وبحسب مصدر من الدفاع المدني، تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني في دبي بلاغاً عند الساعة 12:06 من صباح الأحد بوجود حريق نتيجةً لحادث تصادم بين "صهريج يحمل مواد قابلة للاشتعال" مع مركبة خاصة، على طريق الشيخ محمد بن زايد بالقرب من مخرج شارع رأس الخور في اتجاه أبوظبي،

وعلى الفور تحركت فرقة إطفاء وإنقاذ مركز الراشدية إلى موقع الحادث، وعند الوصول في الساعة 12:10 تبين احتراق الصهريج والمركبة بالكامل من دون وجود أي محصورين، حيث باشرت مكافحة النيران والسيطرة عليها عند الساعة 12:23 صباحاً وفق إشارة قائد الحادث مع وجود ثلاثة إصابات بسيطة تم نقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.