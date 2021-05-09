شكرا لقرائتكم خبر عن ماني يقود ليفربول للحفاظ على آماله في المربع الذهبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليفربول (إنجلترا) - رويترز

أحرز ساديو ماني هدفاً بضربة رأس في الشوط الأول وهز تياجو الشباك في الدقائق الأخيرة ليفوز ليفربول 2-صفر بملعبه على ساوثامبتون اليوم السبت ويحافظ فريق المدرب يورجن كلوب على آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان ليفربول بعيدا للغاية عن أفضل مستوياته، وتدخل الحارس أليسون لإنقاذه مرات عدة ، لكن الانتصار رفع رصيده إلى 57 نقطة من 34 مباراة في المركز السادس بفارق ست نقاط خلف ليستر سيتي صاحب المركز الرابع وتتبقى له مباراة إضافية.

وقابل ماني تمريرة محمد صلاح العرضية بضربة رأس في الشباك في الدقيقة 31، بعد ثوانٍ قليلة من إضاعة نيثن تيلا الهدف الافتتاحي لساوثامبتون، وبدت النقاط الثلاث مهددة حتى استقرت تسديدة منخفضة من تياجو في الشباك في الدقيقة 90.

وبقي ساوثامبتون في المركز 16، ورغم أنه ما يزال لم يضمن حسابياً البقاء في الدوري الممتاز، فإنه يبدو بعيداً عن معركة الهبوط.