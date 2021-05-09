شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يهدر فرصة تقليص الفارق مع المربع الذهبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فلورنسا (إيطاليا) - رويترز

أهدر لاتسيو فرصة تقليص الفارق مع المراكز الأربعة الأولى في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد أن سجل المتألق دوسان فلاهوفيتش هدفين ليقود فيورنتينا للفوز 2- صفر السبت.

ووضع المهاجم الصربي، الذي ربطته تقارير بالانتقال إلى عدد من الأندية الكبرى في أوروبا، فيورنتينا في المقدمة بهدفه 20 في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 36.

وكان فيورنتينا يستحق التقدم وباستثناء محاولة من خواكين كوريا تصدى لها الحارس بارتلومي دراجوفسكي بطريقة رائعة، لم يسدد الضيوف أي كرة أخرى داخل إطار المرمى في الشوط الأول.

ومع ضغط لاتسيو من أجل إدراك التعادل، سجل فلاهوفيتش برأسه هدفه التاسع في الدوري في آخر سبع مباريات في الدقائق الأخيرة ليُلحق بفريق العاصمة روما هزيمة مؤلمة أبقت رصيده عند 65 نقطة بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس صاحب المركز الرابع الذي يلعب ضد ميلان غدا الأحد.

وتفاقمت متاعب لاتسيو في المباراة بعد طرد أندرياس بيريرا في الوقت المحتسب بدل الضائع لحصوله على الإنذار الثاني.

وبهذا الانتصار الذي كان في أشد الحاجة إليه، قفز فيورنتينا للمركز 13 مبتعداً بسبع نقاط عن منطقة الهبوط.