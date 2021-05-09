شكرا لقرائتكم خبر عن «ديزني» تواصل برنامجها الجامعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت ديزني عن عودة برنامجها الجامعي مرة أخرى بداية من يونيو/حزيران المقبل، بعد انقطاع دام شهوراً، بداية من مارس/آذار العام الماضي، على خلفية تفشي جائحة كورونا.

ويقدم برنامج ديزني الجامعي تجربة عمل للطلاب داخل منتجعات «عالم والت ديزني»، إذ وفر لطلابه الذين لم يتمكنوا من إتمام البرنامج نتيجة تعطيله، وسائل تواصل خاصة تمكنهم من الاطلاع على الفرص المتاحة.

ويبلغ عمر برنامج ديزني الجامعي قرابة 4 عقود، وعادة ما يستغرق البرنامج فترة فصل دراسي كامل للعمل والدراسة. ويذكر قسم الوظائف بموقع ديزني أن البرنامج يتضمن تجربة مهنية ومعيشية مميزة، ويمنح المشاركين فيه خبرة مهنية بالتعامل مع شركة عملاقة، إضافة إلى تجارب تعليمية على طريقة ديزني.

ويعد برنامج ديزني رواده بتطوير مهاراتهم في حل المشكلات والعمل ضمن فريق، إضافة للتواصل الفعال وتكوين الشبكات.

ووفقاً لموقع فوربس، يحظى البرنامج بشعبية جعلت عدد المشاركين فيه سنوياً يصل خلال بعض الفترات إلى حوالي 12 ألف مشترك.

وفي بيانها الصادر بشأن إعادة إطلاق البرنامج، نوهت «ديزني» بعزمها التواصل بشكل خاص عبر البريد الإلكتروني مع طلابها الذين لم يكملوا برنامجهم خلال العام الماضي نتيجة تعليقه، إلا أنها تضيف وعوداً أخرى، كتيسير عملية ملء طلبات الالتحاق بالبرنامج، فضلاً عن توفير فريق متخصص لدعم وإرشاد المتقدمين عبر مواقع التواصل.

وفي ما يتعلق بالتدابير الاحترازية لمواجهة الجائحة، تعد «ديزني» بالتواصل مع طلابها المقبولين قبل وصولهم بغرض إرشادهم حول الإجراءات الوقائية المتبعة والمتعلقة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي إضافة إلى تنسيق أماكن الإقامة لإتاحة الفرصة لمتلقي اللقاح المضاد للفيروس كي يقيموا مع أفراد تلقوا جرعات اللقاح بشكل كامل.

وأوضح البيان أن أماكن الإقامة سوف تتمتع بوسائل راحة للطلاب كمناطق مجهزة للمذاكرة وممارسة الرياضة، فضلاً عن حمام سباحة.

ولا تقدم «ديزني» برامج متخصصة للطلاب فقط، بل تُعنى كذلك بتقديم برامج للطهي، إضافة إلى برنامج دولي يتضمن فرصاً للتبادل الطلابي والتمثيل الثقافي الذي منح المشاركين فرص تقديم وعرض ثقافاتهم المحلية، وأوضح البيان أن تصريحات مستقبلية سوف تصدر بخصوص البرامج الأخرى في وقت لاحق.