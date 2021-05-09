شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال رئيسة بلدية مكسيكية لتورطها باختفاء ناشطة في مكافحة الفساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو - أ ف ب

أعلنت السلطات المكسيكية، اعتقال رئيسة بلدية في جنوب غربي البلاد، إلى جانب اثنين آخرين؛ بسبب اختفاء ناشطة في مكافحة الفساد، وفق ما ذكر مكتب المدعي العام المحلي.

وجاءت التوقيفات، بعد فُقدان الاتصال بالناشطة المكسيكية البريطانية، كلوديا أوروتشورتو كروز، البالغة 48 عاماً، في 26 مارس/ آذار الماضي، بعد تظاهرة مناهضة للحزب الحاكم في نوتشيكستلان. وأعقبت اختفاءها حملة بحث واسعة، ويُشتبه في أن رئيسة البلدية ليزبيث فيكتوريا هويرتا متورطة.

وتم اعتقالها الجمعة مع اثنين آخرين. وذكر المدعي العام في ولاية واهاكا في بيان أنهم يعتبرون «مسؤولين على الأرجح عن الاختفاء». لكن رئيسة البلدية، العضو في حزب الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادو، والمرشحة لخلافته، نفت أي علاقة لها.

ويسمح القانون الساري للمشتبه فيهم بالترشح للانتخابات. وفي السابق، فاز البعض في الانتخابات أثناء وجودهم في السجن.

وتجري المكسيك انتخابات اتحادية في يونيو/ حزيران المقبل، يتم فيها التنافس على 20 ألف منصب.

وفي جميع أنحاء المكسيك، فُقد أكثر من 80500 شخص منذ نشرت الحكومة الجيش لمحاربة عصابات المخدرات في عام 2006، وحتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفقًا للأرقام الرسمية. وخلال هذه الفترة، قُتل في المكسيك أكثر من 300 ألف شخص بسبب الجريمة المنظمة.