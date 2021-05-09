شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مشاركاً في المعرض الفني الخليجي الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

أعلن المتحف الرقمي للفن التشكيلي الإماراتي التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة، عن انطلاق فعاليات الدورة الافتراضية الأولى من المعرض الفني الخليجي الأول «درايش»، خلال الفترة من 25 وحتى 27 مايو/أيار الجاري، تحت شعار «خليجنا محبة وسلام».

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته الجمعية أمس الأول «الجمعة»، بحضور خالد الظنحاني رئيس الجمعية رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، والمهندس صلاح عبد الله الموسى رئيس الجمعية الخليجية للإعاقة، ود. نجاة مكي والفنان خليل عبد الواحد أعضاء المجلس الاستشاري للمتحف، وسلوى آل رحمة مديرة المتحف الرقمي.

وأوضح الظنحاني، أن المعرض يهدف إلى دعم وتفعيل الحركة التشكيلية على مستوى دول مجلس التعاون، وهو

سيحتفي بمشاركة 150 فناناً خليجياً من المحترفين وأصحاب الهمم، ليعكس تطلعات وآمال الفنان والمثقف الخليجي نحو ترسيخ مسيرة العمل الثقافي المشترك، وتفعيل أهداف الاستراتيجية الثقافية لمجلس التعاون لدول الخليج».

ويضم معرض «درايش» أعمالًا لفنانين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.