شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى نائب التنسيقية: قضية الطلاق الشفهى تحتاج لمواجهة فقهية وتشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قضية الطلاق الشفهى لابد من مواجهتها بشكل حاسم، وأنه سيعد مشروع قانون ويتقدم به لمجلس النواب لمعالجة هذه المسألة.

جاء ذلك خلال الصالون الرمضانى الثانى، الذى نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء أمس السبت، حول الجدل الذي أثاره مسلسل "لعبة نيوتن" عن الطلاق الشفهي.

وقال النائب طارق الخولى: "الدراما المصرية هي جزء من قوتنا الناعمة ليست على المستوى الإقليمى، بل على المستوى العربى والدولى، وجزء من مسائل جدلية كبيرة على مدار تاريخنا، ونتذكر أفلام تسببت في تعديلات تشريعية، وكان هناك على مدار التاريخ الفني المصري الكثير من القضايا التي تم إثارتها والتعامل معها تشريعيا وفقهيا، فالفن له تأثير كبير جدا في وجدان الشعب المصرى، وفى وجدان المسئولين والمشرع".

واستطرد: "مسلسل لعبة نيوتن أثار مسألة تثير جدل وتؤرق المجتمع، واقترب من هذه المسألة التى تمثل مواجهة وشجاعة المواجهة، مثل قضية الطلاق الشفهى، قضايا تمثل أرق للمجتمع، وفى حاجة للقضاء على هذه الفوضى ومواجهة فقهية وتشريعية، لمثل هذه القضايا، الرسول عليه الصلاة والسلام، قال، رفقا بالقوارير، ومنها مسألة توثيق الطلاق، وهناك حالة من التمييز ضد المرأة في هذه المسألة، وبالتالي لابد من مواجهتها تشريعيا".

وتابع: "قياسا على ما تناوله الشيخ خالد الجندى، في مسألة أن كثير من الأمور تتجاهل تطور الزمان، الإسلام والقرآن جاء لكل العصور، وفى كل عصر نجدد ونراجع، لنصل ما يتوافق مع قواعد عصرنا، مع الالتزام بالقواعد والثوابت في العقيدة، ولابد أن نجدد وننظر، والرئيس عبد الفتاح السيسي، أثار هذه المسألة في 2017، خاصة في ظل تزايد معدلات الطلاق، وعندما تثار ندخل في جدل ودوامة النية، وحاليا الكثير من الرجال يلقى يمين الطلاق على زوجته، كثيرا".

ولفت نائب تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن مسلسل "لعبة نيوتن"، ألقى الضوء على مسألة الطلاق الشفهى، وأثار مسألة في غاية الأهمية، "امرأة المفترض أنها في وضع صحيح بعد طلاق شفهى، وأمام اتهام يصل إلى حد اتهامها بالزنا".

واستكمل طارق الخولى: "جزء أساسى من التعامل الشرعى مع الأمر هو الحفاظ على الحقوق وتنظيم الأمور، أنا حزين إن مصر من إحدى دولتين فقط تبقى على هذه المسألة، والمملكة السعودية تعاملت مع هذه المسألة بشجاعة، لازم نوصل لمرحلة الشجاعة في التعامل مع المسكوت عنه، والتغيير ثمنه صعب ويواجه الكثير من المصاعب، وهذه المسألة يجب أن تواجه بمنتهى الشجاعة من كل الأطراف، الطرف المتعلق بالشرع والطرف المتعلق بالقانون، وهذه مسئولية نواب الشعب، وأنا سأتقدم بمشروع قانون لمعالجة هذه المسألة".

ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء أمس السبت، صالونها الرمضاني الثاني بعنوان: "لعبة نيوتن..والجدل حول الطلاق الشفهى"، وتناول اللقاء الذي يديره الإعلامي أحمد عبدالصمد، مقدم نشرة التاسعة على التلفزيون المصري، عددا من المحاور والتساؤلات التي تشغل الرأي العام المصري، وهل الطلاق مسألة دينية أم دنيوية، ودور الدراما في عكس قضايا المجتمع وحسم المسائل الخلافية.

وحضر الصالون، الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ودينا المقدم عضو التنسيقية، وتطرق اللقاء إلى عدد من النقاط الشائكة، ومنها مسألة "العقل والنقل" وهل يتعارضان في الإسلام، وهل تجمدت الشريعة عند آراء السلف، ولماذا يحرص الناس على الزواج رسمياً والطلاق عرفياً، وهل الطلاق الشفوي موروث ديني أم اجتماعي.