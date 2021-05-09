نهاية الصاروخ الصيني تقترب.. هل بلدك في طريق الحطام؟ - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أشرف جهاد:

يحبس العالم أنفاسه مترقبا سقوط الصاروخ الصيني الجامح، خلال الساعات القليلة القادمة. ومن المتوقع أن يدخل الصاروخ الغلاف الجوي للأرض اليوم الأحد، ليبقى التساؤل الذي يؤرق الجميع: أين سيقع الصاروخ الصيني التائه؟

المنطقة المهددة

ورغم تباين التوقعات حول موعد ومكان دخول الصاروخ الصيني إلى الأرض، إلا أن الثابت أن المنطقة المهددة ثابتة ومعروفة، وهي المنطقة المعتادة التي يتحرك بها الصاروخ في 16 مسارا مداريا على مدى اليوم الواحد.

ولأن الصاروخ يتحرك في مسار بيضاوي، فإن مسارات المدارية تختلف في كل دورة.

وتظهر الصورة في الأسفل خارطة المناطق المحتمل سقوط الصاروخ الصيني التائه بها.

وتمتد هذه المنطقة بين دائرتي عرض 40 درجة شمالا وجنوبا وتشمل الشرق الأوسط وإفريقيا بأكملهما وأجزاء واسعة من آسيا وأمريكا الشمالية، ومعظم أراضي أمريكا الجنوبية وكل أراضي أستراليا القارية وجزءا صغيرا من أوروبا، دون أن تشمل أراضي روسيا.

ويتحرك الصاروخ الصيني يوميا في 16 مسارا مداريا، يمكنك رؤية المسارات التي سيتخذها الصاروخ اليوم عبر هذا الفيديو، لمعرفة إذا كانت دولتك أو منطقتك في طريق الحطام المرتقب.

ويمر الصاروخ الصيني بمصر اليوم 9 مايو، في الساعة 05:41 دقيقة، وحتى 05:46 دقيقة، على أن يدخل هذه المرة من الشمال الغربي ويتحرك للجنوب الغربي.

شاهد بث مباشر لتتبع الصاروخ الصيني:

موعد ونقطة الدخول للأرض

وحتى الآن تختلف تقديرات مراكز الفضاء لموعد ومكان دخول الصاروخ للغلاف الأرضي. وبشكل دوري تحدث "مؤسسة الفضاء الجوي" الأمريكية تنبؤاتها للمكان المرجح لدخول الصاروخ للأرض.

وفي آخر تنبؤاتها، قالت المؤسسة الأمريكية في تغريدة على تويتر: آخر توقعاتنا لعودة جسم الصاروخ # LongMarch5B CZ-5B هو Rocket09 May 2021 03:22 UTC ± 4 ساعات على طول المسار الأرضي.

وبحسب التوقعات الجديدة يدخل الصاروخ الصيني الغلاف الجوي للأرض في منطقة ما قرب مضيق جبل طارق، على أن يسقط في المحيط غرب أمريكا الشمالية.

وتمثل الأيقونة الصفراء، موقع الصاروخ الصيني وقت الدخول المتوقع للغلاف الجوي للأرض. ويمثل الخط البرتقالي منطقة الرؤية في وقت إعادة الدخول المتوقع لمراقب أرضي.

والخط الأزرق يمثل المسار المداري للصاروخ الصيني قبل الدخول المتوقع (علامات التجزئة على فترات 5 دقائق)، أما الخط الأصفر يمثل مسار الصاروخ بعد الدخول للأرض. الخط الأبيض ما هو إلا حاجز نهاري / ليلي وقت الدخول المتوقع (موقع الشمس موضّح بواسطة الأيقونة البيضاء). وتمثل الأيقونة الوردية - جوار رؤية شهود العيان. فيما تقع مواقع إعادة الدخول المحتملة في أي مكان على طول المسار الأرضي باللونين الأزرق والأصفر.

ويأتي هذا التوقع تعديلا من التوقع السابق للمؤسسة الأمريكية ومركز دراسات العودة المدارية والحطام "كوردس" التابع لها، والتي نشرتها قبل نحو 12 ساعة، وتوقعت خلالها دخول جسم الصاروخ الصيني سيدخل الغلاف الجوي في حدود ثماني ساعات قبل أو بعد الساعة 04:19 يوم الأحد (بتوقيت جرينتش)، قرب الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا.

هل يدخل من إندونيسيا؟

بدورها، حددت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" مكانا وموعدا متوقعين آخرين لدخول حطام الصاروخ الصيني.

وذكرت "روس كوسموس" على قناتها الرسمية في تطبيق "تيليغرام" السبت أن المرحلة الثانية الخارجة عن السيطرة من الصاروخ Long March 5B (والتي يبلغ وزنها 18 طنا) قد تصل غلاف الأرض بعد الساعة الـ02:30 من فجر يوم غد التاسع من مايو (11:30 من مساء اليوم الجمعة بتوقيت غرينيتش) في منطقة بحر تيمور جنوبي إندونيسيا.

صورة توقعات وكالة الفضاء الاتحادية الروسية لسقوط الصاروخ الصيني

وأكدت "روس كوسموس" أنها تواصل متابعة مسار المرحلة الخارجية عن السيطرة، لافتة إلى أنها تفقد بشكل مستمر ارتفاعها المداري.

وأوضحت الوكالة أن مؤشري أوج ارتفاع الصاروخ وحضيضه انخفضا خلال الساعات الـ24 الماضية من 267 و156 كيلومترا حتى 218 و146 كيلومترا على التوالي.

توقعات الجيش الأمريكي

وعلى خلاف الوكالتين الفضائيتين، توقعت أحدث تقديرات الجيش الأمريكي أن يسقط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة في مكان ما في طاجيكستان أو تركمانستان، وسط آسيا، غدًا الأحد (في حدود الساعة 7 مساء السبت بالتوقيت الشرقي الأمريكي).

وأشارت إلى أنه سيسقط على اليابسة وليس في المحيط، فيما يبقى سقوطه في منطقة مأهولة بالسكان محتملًا، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال مؤتمر صحافي الخميس "وفقا لآخر التقديرات التي رأيتها، فمن المتوقّع حصول ذلك في الثامن (السبت) أو التاسع (الأحد) من مايو".

وأضاف "نأمل بأن يسقط في مكان لا يؤذي فيه أحداً، في المحيط أو في مكان ما من هذا القبيل، نأمل بذلك".

خارطة الاحتمالات

ويؤشر تضارب التوقعات وتعديلها من المؤسسة الواحدة أكثر من مرة، إلى مدى حالة اللايقين التي تسود التنبؤات سواء لمسارات الصاروخ الصناعي قبل أو بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض. وتتوقف دقة التنبؤات على أكثر من عامل، خارجي، لذا تظل احتمالية الدخول في أي مكان على طول المسارات المدارية للصاروخ الصيني أمرا واردا. وفي الأسفل خارطة اللايقين والاحتمالات الكاملة للأماكن الوارد دخول الصاروخ الصيني منها.

ويوضح التصور الماضي، المكان المرجح دخول الصاروخي الصيني للأرض من خلاله، كما يتضمن المسارات المدارية المتوقعة للصاروخ قبل وبعد الدخول للأرض، والنقطة المتوقع فيها سقوط الصاروخ على الأرض. ولفهم الخارطة بشكل أوضح أليك رموزها:

الأيقونة الصفراء - موقع الصاروخ الصيني في وقت إعادة الدخول المتوقع

الدائرة البرتقالية - منطقة الرؤية في وقت إعادة الدخول المتوقع لمراقب أرضي

الخط الأزرق – المسارات المدارية المحتملة للصاروخ الصيني قبيل الدخول المتوقع للأرض (علامات التجزئة على فترات 5 دقائق)

الخط الأصفر - المسارات المدارية المحتملة بعد الدخول المتوقع (علامات التجزئة على فترات 5 دقائق)

الخط الأبيض - حاجز نهاري / ليلي في وقت إعادة الدخول المتوقع (موقع الشمس موضّح بواسطة الأيقونة البيضاء)

الأيقونة الوردية - جوار رؤية شهود العيان

ملاحظة: تقع مواقع إعادة الدخول المحتملة في أي مكان على طول المسار الأرضي باللونين الأزرق والأصفر.

وتمتد مواقع الدخول المحتملة بين دائرتي عرض 40 درجة شمالا وجنوبا، وهي المنطقة المعتادة التي يتحرك بها الصاروخ الصيني.