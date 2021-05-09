بسبب "مشادة كلامية".. مقتل شخص وإصابة 2 في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

ُقتل شخص وأصيب 2 آخرين، خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية باقور بأبوتيج في أسيوط، بسبب مشادة كلامية.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود حالة وفاة ومصابين.

وأشارت التحريات الأولية إلى نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية باقور، نتيجة مشادة كلامية، أسفرت عن مقتل "عاطف. ل.م"، وإصابة "ممدوح.ن.م"، و"يوسف.س.ث"، إثر إصابتهم بطلق ناري، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.