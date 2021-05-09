اخبار العالم

بسبب "مشادة كلامية".. مقتل شخص وإصابة 2 في أسيوط

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

ُقتل شخص وأصيب 2 آخرين، خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية باقور بأبوتيج في أسيوط، بسبب مشادة كلامية.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود حالة وفاة ومصابين.

وأشارت التحريات الأولية إلى نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية باقور، نتيجة مشادة كلامية، أسفرت عن مقتل "عاطف. ل.م"، وإصابة "ممدوح.ن.م"، و"يوسف.س.ث"، إثر إصابتهم بطلق ناري، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا