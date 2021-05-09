مصر تدين انفجارًا وقع قرب مدرسة في العاصمة الأفغانية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعربت مصر، اليوم الأحد، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من مدرسة بغرب كابول عاصمة أفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وتقدّمت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا العملية الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

وأعربت مصر عن وقوفها مع أفغانستان الصديقة في هذا الظرف الأليم، مؤكدة مجددًا على تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.