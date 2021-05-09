الإمارات تستنكر اقتحام «الأقصى» وتهجير عائلات فلسطينية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة أن الإمارات العربية المتحدة تعرب عن قلقها الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة، وأنها تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى الشريف وتهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، والتي نجم عنها إصابة عدد من المدنيين.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، مؤكداً ضرورة تحمُّل السلطات الإسرائيلية مسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

كما شدد معاليه على ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات، بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي، وعدم المساس بسلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

ودعا معاليه السلطات الإسرائيلية إلى تحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان، كما أكد على ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.

وأسفرت الصدامات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في القدس الشرقية، مساء أمس الأول، عن أكثر من 220 جريحاً في حصيلة جديدة.

وأطلقت «لجنة المتابعة العليا للعرب في إسرائيل»، وهي هيئة تمثيلية لعرب إسرائيل، دعوات إلى التظاهر، أمس، تضامناً مع فلسطينيي القدس.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية لمكافحة الشغب الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية في مواجهة الفلسطينيين، الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: إن 17 ضابطاً جرحوا. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 205 فلسطينيين أصيبوا في أعمال العنف في الأقصى وفي أنحاء القدس الشرقية، موضحاً أنه أعدّ مستشفى ميدانياً، بسبب امتلاء غرف الطوارئ في المستشفيات.

وظهرت في تسجيل فيديو نشره شهود عيان القوات الإسرائيلية وهي تداهم الباحة الواسعة أمام المسجد وتطلق قنابل الصوت داخل المبنى، حيث كانت حشود من المصلين بينهم، نساء وأطفال، يؤدون الصلاة في يوم الجمعة الأخير من رمضان.

وناشد مسؤول بالمسجد الأقصى الحضور التزام الهدوء عبر مكبرات الصوت، وقال: إنه ينبغي للشرطة أن تتوقف على الفور عن إطلاق قنابل الصوت، كما دعا الشباب إلى التزام الهدوء.

وتأتي هذه الصدامات بينما يتصاعد التوتر في القدس في الأسابيع الأخيرة، بسبب إغلاق السلطات الإسرائيلية بعض أجزاء البلدة القديمة خلال رمضان، وفي خضم معركة قضائية حول إخلاء عائلات فلسطينية منازلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لصالح مستوطنين يهود.

وكانت الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من عمليات الإخلاء القسري، معتبرة أنها قد ترقى إلى مستوى «جرائم حرب».

وتشهد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة بشأن قضية حي الشيخ جراح غداً، وذلك في نفس اليوم الذي يوافق يوم القدس في إسرائيل، وهو احتفال إسرائيلي سنوي بالسيطرة على القدس الشرقية في حرب عام 1967.

وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس «حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يجري في المدينة المقدسة من تطورات خطيرة واعتداءات آثمة وما يترتب على ذلك من تداعيات»، ودعا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن القضية.