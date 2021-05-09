الداخلية تصدر بياناً بشأن حريق داخل مركز شرطة في النجف

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الاحد، بياناً بشأن حريق داخل مركز شرطة في النجف.

وقالت الوكالة في بيان، إن "حقيقة الحريق الحاصل بمركز شرطة السلام في النجف هو عبارة عن حريق في إحدى الغرف الإدارية التابعة للمركز فقط ونتج عنه أضرار مادية فقط ولا توجد خسائر بالأرواح".

وأضافت أنه "تم إخماد الحريق وبانتظار سبب حصوله من خلال تقرير مديريتي الأدلة الجنائية والدفاع المدني حين الانتهاء من أعمالهم"، مشيرة الى أن "كل ما ذكر عن إصابة سجناء وغير ذلك عار عن الصحة".