المؤبد لـ5 طلاب ينتمون إلى الإخوان بمصر

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واتهمت نيابة أمن الدولة العليا المحكوم عليهم بتهم عدة، أهمها «تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، وإمداد هذه الجماعة بالأسلحة، واستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتهم».
وكشفت تحقيقات النيابة العامة تولى المتهم الأول قيادة إحدى مجموعات العمل النوعي المسلحة بجماعة الإخوان، والتي تهدف إلى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة والمعارضين لتوجهات الجماعة، واستهداف المنشآت الجامعية، بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
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