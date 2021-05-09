شكرا لقرائتكم خبر المؤبد لـ5 طلاب ينتمون إلى الإخوان بمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا في مصر أمس، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ»خلية الطلبة».

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا المحكوم عليهم بتهم عدة، أهمها «تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، وإمداد هذه الجماعة بالأسلحة، واستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتهم».

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تولى المتهم الأول قيادة إحدى مجموعات العمل النوعي المسلحة بجماعة الإخوان، والتي تهدف إلى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة والمعارضين لتوجهات الجماعة، واستهداف المنشآت الجامعية، بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.