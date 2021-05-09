10 قتلى نيجيريين بينهم أمنيون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 10 أشخاص بينهم رجلا أمن بمحافظة أنامبرا النيجيرية وخطف مجموعة من الطلاب جنوب شرق البلاد. وأوضح الناطق باسم الشرطة في محافظة أنامبرا، أيكنغا توشوكو في بيان له أنه تم فتح تحقيق لمعرفة المنفذين، مشيرا إلى أن المسلحين هاجموا مركز الشرطة واشتبكوا مع أمنيين فيه، وقاموا على إثرها بإضرام النار في قسم من المركز وسيارتين قبل أن يلوذوا بالفرار.



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