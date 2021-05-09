شكرا لقرائتكم خبر انفجار بالقرب من مدرسة في كابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتحدثت تقارير غير مؤكدة عن ثلاثة انفجارات متتالية، بالقرب من المدرسة التي تقع في منطقة (داشتي بارشي) وهي منطقة مأهولة بالشيعة الهزارة بالعاصمة.
وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأشخاص وهم ملقون على الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار بالقرب من مدرسة في كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.