انفجار بالقرب من مدرسة في كابول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع انفجار بالقرب من مدرسة في الجزء الغربي من كابول، طبقا لما ذكرته وزارة الداخلية الأفغانية.

وتحدثت تقارير غير مؤكدة عن ثلاثة انفجارات متتالية، بالقرب من المدرسة التي تقع في منطقة (داشتي بارشي) وهي منطقة مأهولة بالشيعة الهزارة بالعاصمة.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأشخاص وهم ملقون على الأرض.