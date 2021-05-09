صواريخ الميليشيات تواصل السقوط على عين الأسد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمرارا لمواصلة اعتداءات الميليشيات الموالية لإيران على قوات التحالف الدولي، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن طائرة مسيرة مفخخة سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار (120 كلم غرب بغداد).

وقالت في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، «إنه لا خسائر جراء سقوط الطائرة المسيرة المفخخة على القاعدة».

وكانت قاعدة (عين الأسد) التي تتواجد فيها قوات أمريكية وعراقية قد تعرضت في شهر مارس الماضي إلى قصف بـ 10 صواريخ وتوفي متعاقد أمريكي نتيجة إصابته بنوبة قلبية من جراء الهجوم.

وتستضيف قاعدة (عين الأسد) الجوية معظم القوات الأمريكية المتبقية في العراق، والبالغ عددها 2500 جندي.

على صعيد آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس، اعتقال ثلاثة أشقاء ينتمون لتنظيم داعش بمحافظة كركوك (250 كم شمالي بغداد).

وقالت في بيان، «إن قوات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشقاء إرهابيين في محافظة كركوك».

وأضافت «إن المعتقلين الثلاثة يعملون في ديوان العسكر بقاطع داقوق، وإدارة أمور عوائل عصابات داعش من نقل المواد الغذائية إلى العصابات الإرهابية في مناطق متفرقة، وأشارت إلى أن عملية القبض تمت خلال عملية استباقية في منطقة وادي الشاي بمحافظة كركوك».