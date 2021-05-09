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انسحاب الجنود المنشقين على رئيس الصومال

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- بواسطة أيمن الوشواش - بعد أسابيع من التوتر والعنف في الصومال، انسحبت مجموعة من الجنود المنشقين من العاصمة مقديشو.

وغادرت مركبات مزودة برشاشات معاقل للمعارضة في شمال مقديشو، حسبما قال كاما ميري، وهو أحد السكان المحليين، وأعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبل أن الجنود وافقوا على العودة إلى ثكناتهم بعد مفاوضات مع سياسيين معارضين.

وقال أحد القادة، ساني عبدالله «نحن أعضاء في الجيش الوطني.

نحن لسنا ميليشيات»، مضيفا «إن البلاد تحتاج بشكل عاجل إلى انتخابات جديدة».

وتشهد الصومال أزمة سياسية منذ تأجيل الانتخابات الجديدة وتمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله فارماجو لمدة عامين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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