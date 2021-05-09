انسحاب الجنود المنشقين على رئيس الصومال

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وغادرت مركبات مزودة برشاشات معاقل للمعارضة في شمال مقديشو، حسبما قال كاما ميري، وهو أحد السكان المحليين، وأعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبل أن الجنود وافقوا على العودة إلى ثكناتهم بعد مفاوضات مع سياسيين معارضين.
وقال أحد القادة، ساني عبدالله «نحن أعضاء في الجيش الوطني.
نحن لسنا ميليشيات»، مضيفا «إن البلاد تحتاج بشكل عاجل إلى انتخابات جديدة».
وتشهد الصومال أزمة سياسية منذ تأجيل الانتخابات الجديدة وتمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله فارماجو لمدة عامين.
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